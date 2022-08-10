Англія

Манкуніанці продовжують спустошення полиць Ередівізі.

Як повідомляє портал Sky Sports, Манчестер Юнайтед готується зробити пропозицію ПСВ щодо переходу Коді Гакпо.

Сума трансферу мала би скласти 35 млн євро. У переході талановитого вінгера на Олд Траффорд зацікавлений персонально Ерік тен Гаг, що представляє те ж саме агенство, що й гравець збірної Нідерландів.

Минулого сезону Гакпо провів 47 поєдинків за Ейндховен в усіх турнірах. Забив 21 м'яч та віддав 15 асистів.

Цієї кампанії він встиг відмітитися дублем у грі чемпіонату із Емменом (4:1), а також зробив 1+2 у переможному суперкубку країни проти Аяксу (5:3).

Нагадаємо, що вчора ПСВ сенсаційно вибив Монако у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.