Англія

Клуб обрав футболіста, за якого буде боротись.

Основним кандидатом на місце лівого захисника у складі Манчестер Сіті після відходу Олександра Зінченка був Маркус Кукурелья.

Клуб досить довго вів перемовини із Брайтоном, але футболіст, врешті-решт, перейшов у Челсі перед першим туром АПЛ.

Манчестер Сіті налаштований до кінця трансферного вікна вирішити цю проблему та готовий поборотись за захисника збірної Португалії Рафаеля Геррейру.

Футболіст, контракт якого належить дортмундській Борусії, зацікавив Пепа Гвардіолу, який бачить у ньому гравця основи.

Можливе підписання Сіті Серхіо Гомеса з Андерлехту ніяк не вплине на потенційний трансфер Геррейру, адже Гомеса планують віддати у оренду.