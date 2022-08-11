Англія

Бразильський півзахисник добре відчуває себе в АПЛ.

Чинний контракт бразильського опорного півзахисника Астон Вілли Дугласа Луїса завершується вже наприкінці нового сезону, тож поточна літня трансферна кампанія для "левів" супроводжувалась ще й необхідністю проводити з ним перемовини щодо нової угоди.

На цьому тлі з’явились ще й чутки про можливий відхід 24-річного гравця до італійської Роми, головний тренер якої, Жозе Моуріньо, був дуже зацікавлений у запрошені виконавця до свого складу.

Проте бразилець, за плечима якого невдалий досвід виступів у складі Манчестер Сіті, вирішив залишитись в АПЛ у складі Астон Вілли.

Італійський журналіст Ніколо Скіра, що залишається лише питанням часу, коли гравець підпише новий контракт із бірмінгемським клубом строком до 2025 року, у якому буде вказана опція продовження угоди на ще один сезон.

За минулий футбольний рік Дуглас Луїс награв 35 матчів, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.