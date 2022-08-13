Англія

Український лівий захисник "ірисок" провів на полі усі 90 хвилин.

Завершився стартовий поєдинок другого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Астон Вілла приймала на своєму полі Евертон.

Переможця даного протистояння визначили два м'ячі у виконанні бірмінгемців на 31-й і 86-й хвилинах, авторами яких стали Данні Інгз та Еміліано Буендія відповідно. "Ірискам" вдалося забити лише завдяки автоголу Люка Діня під завісу матчу.

Щодо лівого захисника Евертона Віталія Миколенка, то він провів на полі всі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.

Астон Вілла - Евертон 2:1

Голи: Інгз, 31, Буендія, 86 — Дінь, 87 (аг)

Астон Вілла: Мартінес – Кеш (Янг 90+4), Карлос (Чамберс 90+5), Мінгз, Дінь – Ремзі (Конса 90+4), Камара, Макгінн – Коутіньо (Буендіа 60) – Воткінс, Інгз (Бейлі 78)

Евертон: Пікфорд – Тарковскі, Коуді (Деле Алли 81), Холгейт – Миколенко, Івобі, Дукуре (Девіс 34), Паттерсон – Грей (Онана 81), Гордон, Макніл (Рондон 64)

Попередження: Куотіньо 29, Дінь 49, Янг 90+8 – Девіс 43