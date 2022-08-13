Англія

Бразильський форвард оформив дубль за новий клуб у другому офіційному матчі.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал приймає на своєму полі Лестер Сіті.

За підсумками першого тайму підопічні Мікеля Артети мають перевагу над суперником у два м'ячі, автором яких став нападник Габріел Жезус (2:0).

Цікаво, що для бразильського форварда перший гол у цьому протистоянні став першим у футболці "канонірів" після його трансферу з Манчестер Сіті влітку цього року.

Матч проти Лестера – другий на офіційному рівні для Жезуса за новий клуб.