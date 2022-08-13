Завершилися чотири поєдинки другого туру чемпіонату Англії-2022/23.
Манчестер Сіті - Борнмут, getty images
13 серпня 2022, 18:57
У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Борнмутом.
Підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота суперника чотири м'ячі без відповіді, одним з яких став автогол Лерми в заключному відрізку матчу.
Манчестер Сіті - Борнмут 4:0
Голи: Гюндоган, 19, Де Брюйне, 31, Фоден, 37, Лерма, 79 (аг)
У паралельному матчі Саутгемптон приймав на своєму полі Лідс Юнайтед.
"Святі", поступаючись у рахунку в два м'ячі, у другому таймі зуміли відіграти та здобути нічийний результат.
Саутгемптон — Лідс 2:2
Голи: Арібо, 72, Вокер-Пітерс, 81 — Родріго, 46, 60
Вулвергемптон та Фулгем не змогли виявити сильнішого, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Вулвергемптон — Фулгем 0:0
Брайтон та Ньюкасл Юнайтед також розійшлися безгольовим миром.
Брайтон — Ньюкасл Юнайтед 0:0