Англія

Завершилися чотири поєдинки другого туру чемпіонату Англії-2022/23.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Борнмутом.

Підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота суперника чотири м'ячі без відповіді, одним з яких став автогол Лерми в заключному відрізку матчу.

Манчестер Сіті - Борнмут 4:0

Голи: Гюндоган, 19, Де Брюйне, 31, Фоден, 37, Лерма, 79 (аг)

У паралельному матчі Саутгемптон приймав на своєму полі Лідс Юнайтед.

"Святі", поступаючись у рахунку в два м'ячі, у другому таймі зуміли відіграти та здобути нічийний результат.

Саутгемптон — Лідс 2:2

Голи: Арібо, 72, Вокер-Пітерс, 81 — Родріго, 46, 60

Вулвергемптон та Фулгем не змогли виявити сильнішого, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Вулвергемптон — Фулгем 0:0

Брайтон та Ньюкасл Юнайтед також розійшлися безгольовим миром.

Брайтон — Ньюкасл Юнайтед 0:0