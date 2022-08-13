Англія
13 серпня 2022, 19:00
Зінченко та чотири гольових дії Жезуса допомогли Арсеналу розібратись із Лестером
Друга перемога команди Мікеля Артети на старті нового сезону.
Арсенал — Лестер, Getty Images
13 серпня 2022, 19:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Лестер 4:2
Голи: Габріел Жезус, 23, 36, Джака, 55, Мартінеллі, 75 — Саліба, 53 (авт.), Меддісон, 74
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 75), Саліба, Габріель, Зінченко (Тірні, 77) — Едегор, Партей, Джака — Сака (Сміт-Роу, 84), Габріел Жезус (Нкетіа, 85), Мартінеллі.
Лестер: Ворд — Фофана, Еванс, Амарті (Дака, 63) — Кастань, Дьюзбері-Голл, Ндіді, Тілеманс (Прат, 63), Джастін — Меддісон — Варді (Іхеаначо, 70).
Попередження: Томіясу — Фофана.