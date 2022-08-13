Англія

Також "сині" зроблять нову спробу підписати Веслі Фофана.

У літнє трансферне вікно нападник каталонської Барселони П'єр-Емерік Обамеянг може повернутися до англійської Прем'єр-ліги, де він раніше виступав за лондонський Арсенал.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, цими вихідними представники Челсі зв'яжуться з Барселоною щодо габонського форварда через посередників, щоб потім ухвалити рішення щодо офіційної пропозиції.

Що стосується центрального захисника Лестера Веслі Фофана, то Челсі, як і раніше, хоче його підписати і планує зробити нову спробу найближчими днями.