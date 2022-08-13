Англія

Раніше це вдавалося лише Ліверпулю та Тоттенгему.

Манчестер Юнайтед пропустив від Брентфорда чотири голи у першому таймі.

Як повідомляє Opta, Брентфорд став третьою командою, яка забила чотири голи у ворота МЮ у першому таймі матчу англійської Прем'єр-ліги.

До цього подібне вдавалося лише Тоттенгему у жовтні 2020 року та Ліверпулю у жовтні 2021 року.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Брентфорд – Манчестер Юнайтед із головними подіями матчу.