Англія

Африканський воротар гостей став героєм.

У рамках третього туру англійського Чемпіоншипу Санделенд вдома приймав Куінз Парк Рейнджерс.

Все складалося непогано для "котів". Стюарт відкрив рахунок на 31 хвилині, а орендований в Евертона Сіммс подвоїв його ще у першому таймі.

Гості намагатись у другій половині гри знайти вірні шляхи до воріт воротаря Сандерленда Паттерсона, щоб спробувати переломити хід зустрічі.

Ільяс Шер на 87 хвилині зміг відіграти один м'яч, але надій на нічию ставало все меньше і меньше. Воротар КПР Сені Дьєнг точно вірить у дива. Він на 90+2 хвилині пішов на кутовий і головою переправив м'яча у сітку — 2:2.

Сені Дьєнг — 27-річний воротар збірної Сенегалу. Він перебрався у КПЛ у 2016 році з Дуйсбургу, Але грати почав стабільно з сезону-2020/21.