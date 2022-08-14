Англія

Автором першого м'яча "лісників" за 23 роки відсутності у найвищому дивізіоні Англії став Тайво Авонії.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест приймає на своєму полі Вест Гем.

За підсумками першого тайму "лісники" мають мінімальну перевагу у рахунку завдяки єдиному голу новоспеченого форварда команди Тайво Авонії, який вивів Ноттінгем уперед у компенсований час.

Таким чином, 25-річний нігерієць став автором першого гола Ноттінгем Форест після повернення до АПЛ.

Нагадаємо, що "лісники" були відсутні у вищому дивізіоні Англії довгих 23 роки.