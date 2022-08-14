Сенегальський футболіст забив у ворота "шпор".
Каліду Кулібалі, Getty Images
14 серпня 2022, 18:59
У рамках другого туру чемпіонату Англії Челсі на своєму полі приймає Тоттенгем.
У стартовому складі господарів вийшов Каліду Кулібалі.
На 19 хвилині гри сенегальський футболіст відзначився дебютним забитим голом із кутового. До речі, заробив кутовий Рахім Стерлінг, а виконав Марк Кукурелья.
Таким чином, літні новачки Челсі так чи інакше причетні до взяття воріт "шпор".
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Челсі – Тоттенгем.