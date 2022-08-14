У рамках другого туру чемпіонату Англії Челсі на своєму полі приймає Тоттенгем.

У стартовому складі господарів вийшов Каліду Кулібалі.

На 19 хвилині гри сенегальський футболіст відзначився дебютним забитим голом із кутового. До речі, заробив кутовий Рахім Стерлінг, а виконав Марк Кукурелья.

Таким чином, літні новачки Челсі так чи інакше причетні до взяття воріт "шпор".

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Челсі – Тоттенгем.