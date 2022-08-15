Англія

Юнак дуже потужно проводить 2022 рік.

18-річний італійський нападник Вілфрід Ньонто прогресує останнім часом настільки помітно, що не залишив жодних шансів головному тренеру "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні, аби той не викликав його на останні збори в національній команді.

А для того, щоб досвідченому фахівцеві перед чемпіонатом світу-2022 не було помітно перешкод для перегляду матчів за його участі, нападник швейцарського Цюриха може найближчим часом змінити клуб.

Вихованець міланського Інтера приглянувся англійському Лідсу, який наполягатиме завершити трансфер виконавця за 4-5 млн євро, очікуючи отримати схвальну відповідь не пізніше 25 серпня.

У новому сезоні Ньонто вже встиг відіграти вісім матчів, забивши один гол. За минулий футбольний рік він відзначився 10 голами та 5 п’ятьма результативними передачами.