Англія

Тренеру не подобається поведінка португальця.

Після поразки на виїзді проти Брентфорда, Ерік тен Гаг вирішив відмінити вихідний день усій команді, яка провалила гру.

У ЗМІ вже з'явились чутки про те, що керівництво Манчестер Юнайтед незадоволено ставленням Кріштіану Роналду до справи.

Португалець, нібито і сам бажає залишити клуб, але боси можуть прийняти це рішення без нього.

Як повідомляє журналіст Лорі Вітвелл, Ерік тен Гаг також змінив свою думку щодо Кріштіану. Спочатку він дуже хотів, щоб футболіст зіграв важливу роль у проєкті МЮ.

Але за останніми даними тренеру не сподобалось, що Роналду обідав сам у їдальні, а не з товаришами по команді, та махав руками під час тренування.

Повідомляється також, що МЮ зараз не має жодної пропозиції по своєму зірковому форварду.