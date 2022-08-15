Англія

35-річний форвард Лестера може перебратися на Олд Траффорд

Як повідомляє The Athletic, Манчестер Юнайтед розглядають можливість трансферу нападника Лестера Джеймі Варді.

На заваді переїзду 35-річного форварда на Олд Траффорд може стати те, що керівництво «лисиць» не бажає розлучатися з легендою клубу.

Нагадаємо, що МЮ невдало стартував у новому сезоні АПЛ. Команда тен Гага у перших турах поступилася Брайтону (1:2) та Брентфорду (0:4). У наступному турі на манкуніанців чекає поєдинок з Ліверпулем.

Раніше ми писали, що Тен Гаг – перший тренер МЮ за 101 рік, який програв два свої перші матчі у чемпіонаті.