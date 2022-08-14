Англія

Фахівець невдало розпочав свою кар'єру в АПЛ.

Манчестер Юнайтед у другому турі Прем'єр-ліги з ганебним рахунком програв Бренфорду (0:4).

Цей матч вже другий на посаді головного тренера МЮ Еріка тен Гага. У першому клуб також поступився Брайтону — 1:2.

Цікавий факт демонструє статистка. Саме нідерландський фахівець став першим тренером МЮ за 101 рік, який програв два свої перші матчі у чемпіонаті.

У далекому 1921 році МЮ програв два стартових матчі на початку тренерської кар'єри Джона Чепмена. Він тренував клуб до 1926 року, не вигравши з ним жодного трофею.

Раніше Ерік тен Гаг прокоментував поразку від Бренфорда, назвавши її причину.