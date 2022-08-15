Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Крістал Пелес.

Ліверпуль та Крістал Пелес своїм протистоянням на Енфілді підведуть риску під подіями другого туру англійської Прем'єр-ліги.

Юрген Клопп, після нічиєї проти Фулгема (2:2), вирішив використати з перших хвилин Натаніеля Філліпса в парі з Ван Дейком у центрі захисту, тоді як Елліот та Мілнер розташуються обабіч Фабіньо в центрі поля, а напад очолить Нуньєс.

Патрік Вієйра, на тлі поразки від Арсенала в дербі (0:2), зволів побачити в стартовому складі Ворда в трійці центральних захисників із Андерсеном та Гуехі, тоді як на вісті атаки розташується лише один Аю.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Філліпс, Ван Дейк, Робертсон — Елліот, Фабіньо, Мілнер — Салах, Нуньєс, Діас.

Запасні: Адріан, Гомес, Цимікас, Байцетич, ван ден Берг, Гендерсон, Карвальо, Кларк.



Крістал Пелес: Гуайта — Клайн, Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Езе, Дукуре, Шлупп, Заха — Аю.

Запасні: Джонстон, Річардс, Мілівоєвич, Олісе, Г’юз, Ебіовей, Планж, Матета, Едуар.



Гра Ліверпуль — Крістал Пелес почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.