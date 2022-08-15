Англія

Друга нічия поспіль на старті сезону для команди Юргена Клоппа.

Розіграш англійської Прем’єр-ліги починає набирати обертів, і команди вже встигли зіграти другий тур національної першості. Повністю палітра протистоянь не змогла втиснутись у межі одного вікенду, тож у перший день звітного тижня Ліверпуль уперше в новому сезоні виходив на поле рідного Енфілда заради протистояння проти Крістал Пелес. Колектив Патріка Вієйра не здобув очок за підсумком дербі проти Арсенала тиждень тому (0:2), однак команда Юргена Клоппа не змогла далеко піти від суперників за звітною грою через нічию проти Фулгема (2:2).

На Енфілді "червоні" виглядали вже більш переконливо від самого початку дуелі, проте їхні стартові спроби вразити ворота Гуайти завершувались промахами з вигідних становищ накшталт моментів Мілнера чи Нуньєса. Дарвіну взагалі цього вечора не дуже щастило, бо постійно м’яч звалювався з його ноги у відповідальний момент, чи партнери не могли якісно знайти для нього варіанти для залучення до атаки.

Стиль гри від Ліверпуля навряд чи можна було назвати домінуванням, але не схоже було на те, що "склярі" зможуть перехопити ініціативу бодай до настання перерви. Однак Крістал Пелес завжди був готовий до того, аби піймати суперників на контратаці, і з першої спроби, яка припала лише на 32 хвилину гри, зумів забити гол. Езе розвернув наступ передачею на лівий фланг на хід Заха, після чого партнер уже в штрафному пробив повз Аліссона в дальній кут.

Трохи приголомшеною була команда Клоппа цими хвилинами, адже ніщо не віщувало для неї біди. Аж раптом, суперники почала помітно прискорюватись у спробах пресингу, тож захисту господарів ставало все важче зупиняти постійний тиск проти себе. Утім, на перерву ми пішли все ж таки з моментом від Ліверпуля, коли Нуньєс незграбним ударом від лівого кута воротарського зльоту поцілив у дальню стійку.

Уругвайський нападник перестав бути помітним на полі після поновлення гри, але на 57 хвилині вболівальники його команди воліли б і не бачити його прізвища поруч із надписом "Вилучення" на табло. Арбітр Пол Тірні не став шкодувати гравця за емоційну реакцію на дешеву провокацію збоку Андерсена. Цікаво, що центральний захисник Пелес до того моменту кілька разів удало ставав на заваді пострілам від суперників із близьких відстаней.

Ще більш цікаво — Ліверпуль забив, як тільки залишився в меншості. Мілнеру було достатньо залишити м’яч на лівому фланзі для Діаса, а той самотужки затягнув його до півкола перед штрафним, звідки пробив у дальній кут. Клопп одразу після цього кинув до бою свіжих виконавців, але підтримати підвищення температури зустрічі не вдалось.

Ліверпуль загрожував воротам суперників у подальшому тільки завдяки пострілам із відскоків, тож зрештою був змушений погодитись із черговою втратою очок на старті сезону. Ситуація могла б бути і гіршою для команди Клоппа, якби Андерсен чи Заха впорались із використанням власних гольових нагод.

У наступному турі Ліверпуль гратиме в гостях проти Манчестер Юнайтед, а Крістал Пелес на власному полі прийматиме бірмінгемську Астон Віллу.

Ліверпуль — Крістал Пелес 1:1

Голи: Діас, 61 — Заха, 32



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Філліпс (Гомес, 63), Ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 63) — Елліотт (Карвалью, 79), Фабіньо, Мілнер (Гендерсон, 63) — Салах, Нуньєс, Діас.



Крістал Пелес: Гуайта — Клайн, Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл (Річардс, 79) — Езе (Мілівоєвич, 78), Дукуре (Г’юз, 79), Шлупп (Олісе, 87), Заха — Аю (Едуар, 64).



Попередження: Діас — Андерсен, Ворд, Едуар, Гуайта, Карвалью.



На 57-й хвилині був вилучений Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) (неспортивна поведінка).