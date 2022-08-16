Англія

Матеус Нунес переїжджає до Англії.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, Матеус Нунес дав особисту згоду на перехід до Вулвергемптона і погодив з клубів усі деталі контракту.

Раніше англійці домовилися із клубом майбутнього новачка – Спортінгом. Вартість угоди становитиме 50 мільйонів євро, включаючи бонуси.

Очікується, що найближчим часом 23-річний гравець прилетить до Англії для медичного обстеження.

Нунес перейшов у Спортинг у 2019 році зі скромного клубу Ешторіл-Прая. Саме у таборі "левів" він виріс до гравця збірної Португалії, за яку провів 8 матчів.