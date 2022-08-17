Англія

Англійський клуб оголосив про чергове придбання.

Англійський Брайтон у цьогорічній літній трансферній кампанії вирішив зробити відчутний акцент саме на продажі власних виконавців, здійснивши всього три повноцінних трансфери, однак вони змогли забезпечити клубові прибуток у розмірі майже 100 млн євро: продаж Марка Кукурельї до Челсі, Іва Біссума — до Тоттенгема, а також Лео Естегора — до Наполі.

Утім, не забули "чайки" й про підсилення власного складу.

Напередодні вночі англійський колектив оголосив про перехід лівого захисника іспанського Вільярреала Первіса Еступіньяна, який у 2020 році підписав семирічний контракт із "жовтою субмариною".

Для 24-річного еквадорця цей досвід виступів у АПЛ стане дебютним, хоча раніше він вже виступав у складі Вотфорда впродовж трьох років, однак постійно перебував у орендах в клубах з Іспанії.

Угода між Брайтоном та Вільярреалом буде дійсною наступні п’ять років.

Вартість трансферу склала — 17,8 млн євро.

У минулому сезоні Первіс відіграв 41 матч, зробивши дві гольові передачі.