Англія

Тен Гаг потребує підсилення основного складу.

Англійський Брайтон у цьогорічній літній трансферній кампанії має надприбутки від продажів власних виконавців, бо лише розставання з Марком Кукурельєю, Івом Біссума та Лео Естегором принесло клубу майже 100 млн євро.

На цьому кадрові втрати та відповідні надходження до бюджету для "чайок" можуть не завершитись.

Як повідомляє британська преса, агент півзахисника Мойзеса Кайседо запропонував послуги свого клієнта Манчестер Юнайтед, який потребує підсилення в центральній зоні.

20-річний еквадорець лише на початку минулого року перебрався до АПЛ з Південної Америки, проте першу половину сезону-2021/22 провів у оренді в складі бельгійського Беєрсхота.

Усього Кайседо за попередній футбольний рік награв 26 матчів, по три рази відзначавшись голами та гольовими передачами.

Його трансферну вартість портал Transfermarkt оцінив у 6 млн євро.