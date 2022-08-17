Англія

Івуарієць близький до зміни клубної прописки.

Фланговий півзахисник лондонського Арсеналу Ніколя Пепе може повернутися до Франції, повідомляє Foot Mercato.

В оренді 27-річного футболіста зацікавлена Ніцца. Пепе не проти змінити команду, оскільки не отримує достатньої кількості ігрового часу. Минулого сезону Ніколя 23 рази виходив на поле, забив 3 голи та віддав 6 передач. У поточній кампанії Пепе не зіграв жодної хвилини.

Раніше повідомлялося, що у послугах Пепе зацікавлені: Севілья, Вест Гем, Ньюкасл, Евертон та Лестер.