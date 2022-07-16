Англия

Футболіст Арсеналу може залишитись в Англії.

Напередодні в іспанських ЗМІ з'явилась інформація, що вінгер Арсеналу Ніколя Пепе може продовжити свою кар'єру в іспанській Севільї.

Як повідомляє відомий інсайдер Екрем Конур, "рохібланкос" не єдині, хто зацікавлений у гравцеві.

Ряд англійських клубів: Евертон, Вест Гем та Лестер також не проти придбати в лондонців найдорожчого футболіста в їх історії.

У 2019 році Арсенал придбав Пепе у Лілля за 80 мільйонів євро, а зараз його бажають продати за 25 мільйонів.

На рахунку 27-річного івуарійця 112 поєдинків за Арсенал, у яких він зміг 27 раз відзначитись голом та 21 раз — асистом.