Інцидент із видаленням Дарвіна Нуньєса отримав продовження.
Сутичка Нуньєса та Андерсона
17 серпня 2022, 12:00
У матчі другого туру АПЛ Ліверпуль сенсаційно втратив очки на Енфілді, не зумівши обіграти Крістал Пелас (1:1).
У середині другого тайму "червоні" залишились у меншості. Новачок команди Дарвін Нуньєс не витримав провокацій з боку захисника Пелас Йоахіма Андерсена і "боднув" суперника. Арбітр негайно видалив уругвайця.
Фанатів мерсисайдського клубу обурила поведінка данського футболіста. Андерсон розповів, що після матчу з Ліверпулем він отримав сотні повідомлень із погрозами смерті та образами як на свою адресу, так і у бік своєї родини.
Данця, серед іншого, погрожували вбити, а також побажали "прожити довге життя, сповнене страждань".
"Отримав із 300–400 подібних повідомлень. Я розумію, що ви підтримуєте певну команду, але майте повагу та припиніть грати м'язами онлайн. Сподіваюся, інстаграм та АПЛ зроблять щось із цим", – написав футболіст.
Зазначимо, що через це Дарвін Нуньєс пропустить поєдинок проти Манчестер Юнайтед у наступному турі АПЛ.