Англія

Інцидент із видаленням Дарвіна Нуньєса отримав продовження.

У матчі другого туру АПЛ Ліверпуль сенсаційно втратив очки на Енфілді, не зумівши обіграти Крістал Пелас (1:1).

У середині другого тайму "червоні" залишились у меншості. Новачок команди Дарвін Нуньєс не витримав провокацій з боку захисника Пелас Йоахіма Андерсена і "боднув" суперника. Арбітр негайно видалив уругвайця.

Фанатів мерсисайдського клубу обурила поведінка данського футболіста. Андерсон розповів, що після матчу з Ліверпулем він отримав сотні повідомлень із погрозами смерті та образами як на свою адресу, так і у бік своєї родини.

Данця, серед іншого, погрожували вбити, а також побажали "прожити довге життя, сповнене страждань".

"Отримав із 300–400 подібних повідомлень. Я розумію, що ви підтримуєте певну команду, але майте повагу та припиніть грати м'язами онлайн. Сподіваюся, інстаграм та АПЛ зроблять щось із цим", – написав футболіст.

Зазначимо, що через це Дарвін Нуньєс пропустить поєдинок проти Манчестер Юнайтед у наступному турі АПЛ.