Англія

Уругвайський нападник отримав червону картку.

Ліверпуль у рамках поєдинку другого туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Крістал Пелас та зіграв унічию.

На початку другої половини гри мерсисайдці залишилися у чисельній меншості – Дарвін Нуньєс отримав червону картку за фол проти Андерсена.

Уругвайський нападаючий головою зачепив суперника і отримав видалення, що було досить суворим рішенням арбітра.

Зазначимо, що через це Дарвін Нуньєс пропустить поєдинок проти Манчестер Юнайтед у наступному турі АПЛ.

Нагадаємо, що рінаше голу та результативної передачі Нуньєса не вистачило Ліверпулю для перемоги над Фулгемом.