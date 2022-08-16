Уругвайський нападник отримав червону картку.
Дарвін Нуньєс, getty images
16 серпня 2022, 00:05
Ліверпуль у рамках поєдинку другого туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Крістал Пелас та зіграв унічию.
На початку другої половини гри мерсисайдці залишилися у чисельній меншості – Дарвін Нуньєс отримав червону картку за фол проти Андерсена.
Уругвайський нападаючий головою зачепив суперника і отримав видалення, що було досить суворим рішенням арбітра.
Зазначимо, що через це Дарвін Нуньєс пропустить поєдинок проти Манчестер Юнайтед у наступному турі АПЛ.
Нагадаємо, що рінаше голу та результативної передачі Нуньєса не вистачило Ліверпулю для перемоги над Фулгемом.