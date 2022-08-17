Англія

Форвард розповів про невдалий досвід роботи з італійським керманичем.

Бельгійський нападник Міши Батшуаї в свої 28 років цього сезону робить вже шосту спробу закріпитись в основному складі лондонського Челсі, де його наставником у цьому сезоні буде Томас Тухель, за порадою якого футболіста в минулому сезоні відправили до оренди в турецький Бешикташ.

Однак геть не на німецькому фахівцеві робить акцент гравець, коли намагається зрозуміти причини своїх багаторазових невдач під час виступів у Лондоні.

"Я не можу говорити, не знаючи всіх тонкощів останнього перебування Ромелу Лукаку в Челсі, але раніше для мене все дуже прозоро: його проблема була в Дієго Кості. На той момент, я думаю, не було гравця, який міг би його вибити з основного складу. Так само, як і в моєму другому сезоні, коли я чудово провів період міжсезоння, а потім прийшов Мората.

Було дуже складно, але все ж таки, незважаючи на кількість разів, які я виходив на поле, я постійно забивав. Насправді, це звучить доволі дивно, але наша тодішня команда була настільки сильною, що легко забивала голи. Коли ти граєш з якісними гравцями, усе раптово стає легким.

Конте тоді говорим зі мною постійно. Але все, що він говорив, потім відбувалось навпаки. Коли я приїхав уперше, він подзвонив мені, ми мали ґрунтовну розмову, і він сказав мені, що його план полягає в тому, щоб я грав у парі з Дієго Костою.

Я йому повірив? Звичайно, бо Конте під час усієї своєї кар'єри завжди грав з двома нападниками. Окрім одного випадку — мого періоду перебування під його орудою в Челсі! Я цього досі не можу збагнути.

Я досі впевнений, що ми б чудово провели сезон разом. Але оскільки клуб має йти далі, то мої слова зараз не мають жодної ваги. Інакше люди скажуть, що хлопець досі злий на Конте, що думаю тільки про себе. Правда полягає в тому, що мене просто ввели в оману", — заявив бельгійський виконавець.

У минулому сезоні Батшуаї за 42 матчі забив 14 голів та віддав п’ять результативних передач.