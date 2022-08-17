Англія

Лідер Ліверпуля не перестає займатися благодійністю

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах пожертвував 3 мільйони єгипетських фунтів (близько 154 тисячі євро) на відновлення церкви в Єгипті. Про це повідомляє Thenationalnews.

Трагедія сталася 14 серпня в Гізі та забрала 41 життя, ще десятки людей постраждали. Єгипетський футболіст не лише допоміг матеріально, а й висловив співчуття сім'ям загиблих.

Це далеко не перший випадок, коли Салах допомагає нужденним. У 2019 році Фараон пожертвував 3 млн доларів Національному інституту раку Єгипту після теракту, внаслідок якого 20 людей загинули та десятки отримали поранення.