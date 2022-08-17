Англія

Уругваєць визнав, що вчинив неправильно.

Уругвайський нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс попросив вибачення за інцидент у матчі проти Крістал Пелас (1:1). Нагадаємо, форвард грубо штовхнув захисника гостей Андерсена після провокації, внаслідок чого його негайно видалили.

«Я усвідомлюю, як погано повівся. Я тут для того, щоби навчатися на своїх помилках.

Подібне більше не повториться», – написав уругваєць у твіттері.

Раніше ми писали, що Андерсену та його родині погрожували смертю.

Зазначимо, що через це Дарвін Нуньєс пропустить поєдинок проти Манчестер Юнайтед у наступному турі АПЛ.