Англія

У Чемпіоншипі пройшов неймовірний поєдинок.

У 4 турі Чемпіоншипа Свонсі на своєму полі приймав Мілуолл. Для господарів все складалося якнайкраще — гол на 1-ій хвилині та на 12-ій.

Валлійці повністю контролювали гру, дозволивши супернику завдати 1 удару по воротах. Яке ж у них було розчарування, коли фінальний свисток арбітра зафіксував нічию – 2:2.

У компенсований час – на 90+3 та 90+5 – гравці Свонсі двічі забили у свої ворота. Антигероями зустрічі стали Бенджамін Кабанго та Нейтан Вуд.