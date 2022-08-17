Англія

Боси "павичів" вважають Іллана Мельє "недоторканним" гравцем свого проєкту.

Основний голкіпер Лідс Юнайтед Іллан Мельє зацікавив Манчестер Юнайтед, проте павичі не планують з ним розлучатися. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" перебувають у пошуках нового голкіпера і розглядають кандидатуру 22-річного француза, але Лідс не має намірів відпускати свого воротаря, оскільки вважає його важливою частиною свого проєкту.

Також стверджується, що у шорт-листі МЮ знаходиться Янн Зоммер із гладбахської Борусії, але той зацікавлений у продовженні контракту зі своїм нинішнім клубом.

Минулого сезону Іллан Мельє провів 42 поєдинки, в яких пропустив 82 голи та 7 матчів відіграв на нуль.