Рішення щодо майбутнього залишається за самим футболістом.
Деле Аллі, getty images
17 серпня 2022, 22:51
Атакуючий півзахисник Евертона Деле Аллі може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, відучора Бешикташ погодив з "ірисками" всі умови трансферу 26-річного англійця.
Тепер рішення залишається за самим Аллі, який має визначитись зі своїм майбутнім.
У Бешикташі наполягають, щоб завершити цей трансфер якнайшвидше.
Минулого сезону Аллі провів на клубному рівні 29 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.