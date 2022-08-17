Атакуючий півзахисник Евертона Деле Аллі може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, відучора Бешикташ погодив з "ірисками" всі умови трансферу 26-річного англійця.

Тепер рішення залишається за самим Аллі, який має визначитись зі своїм майбутнім.

У Бешикташі наполягають, щоб завершити цей трансфер якнайшвидше.

Минулого сезону Аллі провів на клубному рівні 29 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.