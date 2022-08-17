Англія

Переговори між гвінейським хавбеком та "червоними" за новим контрактом припинилися.

Центральний півзахисник Набі Кейта може залишити Ліверпуль у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг, 27-річний гвінеєць незадоволений своїм нинішнім становищем у команді Юргена Клоппа.

Стверджується, що раніше Кейта обговорював із клубом ймовірність продовження контракту, який спливає влітку 2023 року, але зараз ці розмови припинилися.

Кейта може змінити клубну прописку незалежно від ситуацій з Тіаго Алькантарою та Алексом Окслейдом-Чемберленом.

Минулого сезону Набі Кейта провів за Ліверпуль 40 поєдинків, у яких забив 4 голи і віддав 3 асисти.