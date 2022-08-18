Англія

Акції Манчестер Юнайтед подорожчали на премаркеті на 17% після заяви Ілона Маска.

Один із найбагатших людей планети, глава Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що пожартував про свій намір купити Манчестер Юнайтед. Раніше Маск написав, що купує МЮ. Один із користувачів попросив прокоментувати інформацію – і отримав таку відповідь:

"Ні, це старий жарт у Twitter. Я не купую жодних спортивних команд", - написав Маск.

Проте акції МЮ зросли на 17% у зв'язку з новинами про те, що клуб планує придбати один із найбагатших людей планети. Про це повідомляє телеканал CNBC.

Пізніше папери втратили зростання. На закритті торгів 16 серпня акція Манчестера Юнайтед коштувала $12,78, а раніше становила $13,5 при зростанні 5,63%.

Нагадаємо, МЮ належить сім'ї американських бізнесменів Глейзерів.

Додамо, що манкуніанці вкрай невдало розпочали новий сезон в АПЛ, програвши два поєдинки – Брайтону (1:2) та Брентфорду (0:4).