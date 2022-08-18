Англія

Обидва гравці будуть порівняно небагато коштувати англійському клубу.

Англійський Манчестер Юнайтед останнім часом помітно пожвавився на трансферному ринку, адже невдалий старт сезону спонукає команду Еріка тен Гага до рішучих змін.

Зокрема, новий керманич "Червоних дияволів" не бачить майбутнього в клубі для правого захисника Аарона Ван-Біссаки, тому наразі для англійця підшукують інше місце роботи.

Тим часом Юнайтед розмірковує над заміною для 24-річного виконавця, і вже навіть встиг створити невеличкий шорт-лист із двох потенційних претендентів.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, ідеться про захисників Боруссії Дортмунд Томаса Меньє та міланського Інтера Дензела Думфріса відповідно.

У випадку з 30-річним бельгійцем, Юнайтед не потрібно буде витрачати значні кошти, адже футболіста оцінює портал Transfermarkt у 6,5 млн євро за два роки до завершення контракту зі "джмелями".

Дещо складніше ситуація виглядає для придбання 26-річного нідерландця, який має чинну угоду на рік довше, та коштуватиме щонайменше 25 млн євро.

На рахунку Меньє в минулому сезоні було 26 матчів (2 голи + 2 гольові передачі), тоді як Думфріс відіграв у 45 іграх (5 + 7).