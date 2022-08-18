Обидва гравці будуть порівняно небагато коштувати англійському клубу.
Дензел Думфріс, Getty Images
18 серпня 2022, 12:23
Англійський Манчестер Юнайтед останнім часом помітно пожвавився на трансферному ринку, адже невдалий старт сезону спонукає команду Еріка тен Гага до рішучих змін.
Зокрема, новий керманич "Червоних дияволів" не бачить майбутнього в клубі для правого захисника Аарона Ван-Біссаки, тому наразі для англійця підшукують інше місце роботи.
Тим часом Юнайтед розмірковує над заміною для 24-річного виконавця, і вже навіть встиг створити невеличкий шорт-лист із двох потенційних претендентів.
Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, ідеться про захисників Боруссії Дортмунд Томаса Меньє та міланського Інтера Дензела Думфріса відповідно.
У випадку з 30-річним бельгійцем, Юнайтед не потрібно буде витрачати значні кошти, адже футболіста оцінює портал Transfermarkt у 6,5 млн євро за два роки до завершення контракту зі "джмелями".
Дещо складніше ситуація виглядає для придбання 26-річного нідерландця, який має чинну угоду на рік довше, та коштуватиме щонайменше 25 млн євро.
На рахунку Меньє в минулому сезоні було 26 матчів (2 голи + 2 гольові передачі), тоді як Думфріс відіграв у 45 іграх (5 + 7).