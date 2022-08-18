Англія

Момент переїзду футболіста стрімко наближається.

Нідерландський нападник Джастін Клюйверт, син відомого екс-футболіста Патріка Клюйверта, не зміг знайти місця в складі італійської Роми під головуванням Паулу Фонсеки та Жозе Моуріньо тож найближчим часом має всі шанси залишити клуб.

"Вовки" намагались надавати ігровий час 23-річному виконавцю у вигляді оренд у складі німецького РБ Лейпциг та французької Ніцци, проте під час поточного трансферного вікна хочуть нарешті припинити з ним відносини.

Англійський Фулгем у цьому контексті дуже вчасно з’явився на обрії, запропонувавши взяти футболіста в річну оренду з зобов’язанням викупу за настання певних умов.

Як повідомляє італійська преса, уже сьогодні, 18 серпня, агентка Клюйверта Рафаела Пімента завітає на клубну базу Роми задля перемовин із генеральним менеджером клубу Тіагу Пінту.

У минулому сезоні Джастін зіграв 31 матч, забивши шість голів та віддавши сім гольових передач.