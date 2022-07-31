Талановитий гравець не потрібен тренеру клубу.
Джастін Клюйверт, Getty Images
31 липня 2022, 14:36
Вінгер римської Роми Джастін Клюйверт близький до того, щоб вже влітку змінити клубну прописку.
Футболіст так і не зміг себе розкрити у складі "вовків", тому головний тренер Жозе Моуріньо на нього не розраховує.
Як повідомляє журналіст та інсайдер Ніколо Скіра, футболіст не залишиться без нового місця роботи. Фулгем зацікавлений у його підписанні.
Минулий сезон 23-річний гравець атаки провів в оренді у Ніцці. На його рахунку 31 матч за клуб, у яких він забив шість голів та віддав шість асистів.
Раніше стало відомо, що Рома запросить форварда збірної Італії Андреа Белотті.