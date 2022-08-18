Молодий футболіст орендований клубом з Чемпіоншипу.
Ліам Делап, Сток Сіті
18 серпня 2022, 16:55
Англійський Сток Сіті орендував форварда Манчестер Сіті Ліама Делапа. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Оренда 19-річного нападника розрахована на один сезон. Він обрав собі номер 17 у новому клубі.
"Не секрет, що ми хотіли залучити Ліама до rлубу цього літа. Ми вели діалог із Сіті вже деякий час і кілька тижнів тому мали можливість окреслити наші плани щодо Ліама.
Ми вдячні їм за довіру, яку вони висловили нам, і ми дуже раді працювати з Ліамом", — розповів головний тренер Стока Майкл О'Ніл.
Відзначимо, що батько Ліама Рорі Делап є легендою Сток Сіті та наразі допомагає Майклу О'Нілу у тренерському штабі.
За Манчестер Сіті Делап-молодший провів три матчі у минулому році. Також він грав за збірні Англії різних вікових категорій.