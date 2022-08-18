"Червоні дияволи" готові відпустити Амада Діалло.
Амад Діалло, getty images
18 серпня 2022, 18:31
Манчестер Юнайтед продовжує працювати над комплектацією складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Football Insider, вінгер "червоних дияволів" Амад Діалло близький до того, щоб вирушити до Ніцци.
Стверджується, що молодий футболіст проведе сезон у Лізі 1 на правах орендної угоди.
Діалло перейшов у Манчестер Юнайтед у січні 2021 року. Він провів дев'ять матчів за "червоних дияволів" і забив один гол, а також записав на свій рахунок одну результативну передачу.
Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед отримав відмову у трансфері Феліша — манкуніанці пропонували космічні гроші.