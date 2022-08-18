Англія

"Червоні дияволи" готові відпустити Амада Діалло.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над комплектацією складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Football Insider, вінгер "червоних дияволів" Амад Діалло близький до того, щоб вирушити до Ніцци.

Стверджується, що молодий футболіст проведе сезон у Лізі 1 на правах орендної угоди.

Діалло перейшов у Манчестер Юнайтед у січні 2021 року. Він провів дев'ять матчів за "червоних дияволів" і забив один гол, а також записав на свій рахунок одну результативну передачу.

Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед отримав відмову у трансфері Феліша — манкуніанці пропонували космічні гроші.