Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів після повернення на телевізійні екрани минулого тижня.

У ці вихідні на нас також очікує низка цікавих протистоянь, з якими пропонуємо вам ознайомитись у нашому, тепер вже традиціному, загальному анонсі матчів третього туру АПЛ.

ТОТТЕНГЕМ — ВУЛВЕРГЕМПТОН СУБОТА, 20 СЕРПНЯ, 14:30. ТОТТЕНГЕМ ХОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ХУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS Тоттенгем цього сезону справедливо і обґрунтовано вважається явним претендентом не просто на потрапляння в топ-4, а фаворитом на третій рядок за підсумками цього розіграшу. Для цього є кілька причин: основні трансфери новачків відбулися до початку передсезонного збору команди, загалом робота на трансферному ринку клубу з Північного Лондона цього літа виглядає симпатично та, звісно, не забуваємо про сам фактор наявності у керма клубу Антоніо Конте, який є одним із найкращих фахівців Європи, якщо справа стосується внутрішніх чемпіонатів та гри на довгій дистанції. Однак у минулому турі проти Челсі "шпори" виглядали помітно гірше за свого лондонського суперника та виступали другим номером, тоді як нічию вдалося здобути, будемо відвертими, не без допомоги прогалин у роботі бригади арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором. Але це вже в минулому, і залишається лише результат, який з урахуванням малюнка гри можна вважати для Тоттенгема успіхом і фартом. Тепер підопічні Антоніо Конте зустрінуться з менш іменитим та не таким сильним суперником як мінімум тут і зараз. "Вовки" поки не вражають абсолютно на старті сезону в ігровому плані та своїми результатами, але на трансферному ринку вони здивували в останні дні так точно. Якщо багатомільйонні трансфери в свою португальську діаспору Гонсалу Гедеша і Матеуса Нуньєса ще можна було очікувати від Вулвергемптона, то продаж неосновного Моргана Гіббса-Вайта в Ноттінгем Форест аж 30 мільйонів євро + бонуси, з якими сума в майбутньому може вирости майже вдвічі — це успіх для португальських "вовків". Але напередодні матчу з Тоттенгемом успіхом для них у плані результату поки не пахне, як і великою кількістю голів, якщо враховувати стилі обох команд. При цьому не на користь "шпор" грає травма найкращого центрбека команди на даний момент — Ромеро, чим може та точно буде намагатися скористатися Вулвергемптон. Але не забуваємо, що у "вовків" на цій же позиції відсутній, але вже назавжди, багаторічний лідер оборони Конор Коуді, який залишив команду цього літа. За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 1,43, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 8,36. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,81. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Даєр, Девіс — Емерсон, Бентанкур, Гейб'єрг, Перішич — Кулушевські, Кейн, Сон Вулвергемптон: Са — Хонні, Коллінс, Кілман, Аїт-Нурі — Невеш, Дендонкер, Поденсе — Траоре, Гедеш, Нету Не зіграють: Ромеро, Скіпп — Чікіньо, Хіменес

Під питанням: ... — Моутіньо прогноз 1:0 ЛІДС — ЧЕЛСІ НЕДІЛЯ, 21 СЕРПНЯ, 16:00. ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS Чомусь багато хто недооцінює Лідс Юнайтед, пророкує йому боротьбу за виживання і ймовірний виліт у Чемпіоншип, з чим можна сміливо посперечатися. Зрозуміло, що невтішні прогнози для "павичів" від пересічних уболівальників пов'язані з продажем одразу двох лідерів в одне трансферне вікно: Рафінья пішов до Барселони, а Калвін Філліпс покликаний замінити Фернандіньо в Манчестер Сіті. Але натомість Лідс придбав низку якісних гравців із менш популярних для перегляду в Україні ліг, як Ередівізі або чемпіонат Австрії, але при цьому ці молоді новачки мають перспективи вирости у нових зірок АПЛ, а що найголовніше — купувалися вони виключно під головного тренера Джессі Марша. Зрозуміло, що тягатися з такими гігантами, як Челсі, хай і в трохи розібраному стані, Лідс навряд чи зможе на дистанції. Але саме топам АПЛ ще за роботи Марсело Б'єлси "павичі" вміли створити проблеми, у тому числі й майбутньому своєму супернику. Зараз, звичайно, багато що змінилося в обох командах з недавніх часів, коли Челсі виривав перемогу з рахунком 3:2 над Лідсом на останніх хвилинах завдяки призначеному пенальті, але інтересу від їхнього майбутнього очного матчу від цього не меншає. Так, команда Тухеля — фаворит, але буде цікаво подивитися, наскільки команди змінилися, і хто в який бік на тлі одне одного. За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,56, тоді як потенційний успіх Лідс Юнайтед оцінюється показником 6,16. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,43. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Лідс Юнайтед: Мельє — Крістенсен, Кох, Льоренте, Стрейк — Рока, Адамс, Ааронсон — Джеймс, Родріго, Гаррісон Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кулібалі — Джеймс, Лофтус-Чік, Жоржиньо, Кукурелья — Маунт, Стерлінг — Гаверц Не зіграють: Фірпо, Ейлінг, Даллас, Богуш — Алонсо, Канте, Ковачич

Під питанням: Бамфорд, Гелхард, Купер прогноз 1:2

НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СІТІ НЕДІЛЯ, 21 СЕРПНЯ, 18:30. СЕНТ ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ГІЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS У третьому турі на нас чекає протистояння двох англійських клубів, яке ми назвемо "найбільш грошовим", оскільки власники вважаються найзаможнішими не лише на Туманному Альбіоні, а й у футбольному світі загалом. Ньюкаслом володіє державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, який безпосередньо пов'язаний із фактичним саудівським принцем, а формально вже королем і правителем країни через проблеми зі здоров'ям свого батька. Багатства Манчестер Сіті пов'язані з інвесторами з Абу-Дабі на чолі з шейхом Мансуром, що ні для кого не є секретом (до недавнього приходу у футбол наслідного принца Саудівської Аравії саме власник "містян" з переважним запасом вважався найбагатшим власником ФК у світі).

Але поки що конкретно проєкти Ньюкасла і Манчестер Сіті поставити в один ряд не можна зі зрозумілих причин. "Сороки" лише починають вибудовувати щось схоже на команду для боротьби за зону єврокубів другого та третього ешелонів, тоді як City Football Group вже збудували цілу футбольну імперію, маючи свої клуби по всій Європі. Завдання на сезон у команд також різні: Ньюкасл спробує теоретично зачепитися за Лігу конференцій, а Манчестер Сіті традиційно боротиметься за чемпіонство та за довгоочікувану перемогу у Лізі чемпіонів. Навіть з урахуванням певної перебудови у стані чинного чемпіона Англії фаворит у цій зустрічі очевидний, але при шаленій підтримці своїх уболівальників Ньюкасл не повинен стати легкою прогулянкою для манчестерського гранда. Протистояння цих клубів невдовзі все-таки може стати принциповим, враховуючи, що саме одна з інвесторок Ньюкасла Аманда Стейвлі допомогла свого часу придбати шейху Мансуру Манчестер Сіті.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,39, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 8,48. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,27.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ньюкасл: Поуп — Тріпьєр, Шер, Ботман, Берн — Віллок, Гімарайш, Жоелінтон — Альмірон, Сен-Максімен — Вілмон

Манчестер Сіті: Едерсон — Кансело, Аке, Діаш, Вокер — Гюндоган, Родрі, Де Брюйне, Фоден, Марез — Голанд

Не зіграють: Крафт, Льюїс, Таргетт, Фернандес — Палмер, Філліпс

Під питанням:

прогноз 0:1

ПОНЕДІЛОК, 22 СЕРПНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Головний матч третього туру пройде у понеділок останнім серед усіх найближчих матчів. Ліверпуль знову закриває тур, як і минулими вихідними, але у суперниках тепер буде кризовий Манчестер Юнайтед. Підопічні Юргена Клоппа вкрай посередньо стартували в сезоні АПЛ з точки зору результатів, зігравши у дві нічиї з Фулгемом та Крістал Пелес. Заради справедливості, "червоні" зараз мають помітні кадрові проблеми, але навіть з цим вони за грою були кращими за своїх лондонських суперників у трьох з чотирьох таймах. Провальним можна назвати лише перший тайм з Фулгемом, а проти КП мерсисайдці взагалі відігралися в меншості і продовжували домінувати навіть після вилучення Дарвіна Нуньєса.

Але на тлі Манчестер Юнайтед підопічні Юргена Клоппа ще досить успішно розпочали сезон... Поразка від Брайтона в першому турі ще куди не йшла, але тольний розгром від Брентфорда в першому ж таймі з рахунком 0:4 — привід задуматися багатьом гравцям Юнайтед над тим, що їм, можливо, час змінити клубну прописку або слід переглянути своє ставлення до справи, якщо вони й надалі хочуть виступати за манкуніанців. У Еріка тен Гага дуже багато роботи попереду, в тому числі щодо чистки складу. І ця робота затягнеться на кілька сезонів, тож навряд чи варто очікувати проти Ліверпуля у понеділок кардинально "новий МЮ", який раптово складе конкуренцію колективу Юргена Клоппа, нехай і знекровленому травмами.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,62, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 5,48. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,37.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Маласія — Фернандеш, Фред, Еріксен — Санчо, Роналду, Рашфорд

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон — Елліотт, Фабіньо, Гендерсон — Салах, Фірміно, Л. Діас

Не зіграють: Лінделеф, Пел'їстрі —

Під питанням: Марсьяль

прогноз 0:3

ЕВЕРТОН — НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ

СУБОТА, 20 СЕРПНЯ, 17:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕ МАРРІНЕР

Евертон на старті цього сезону залишився без номінального центрфорварда через чергову травму Домініка Калверта-Льюїна. Рондон, мабуть, настільки не вражає тренерський штаб Френка Лемпарда, що довіра більша до того ж Гордона, який найкращий свій футбол показує точно не на позиції "дев'ятки". Ноттінгем Форест — майбутній суперник "ірисок" — минулого туру здобув першу перемогу за 23 роки відсутності в АПЛ, обігравши Вест Гем. Так, "лісникам" дуже щастило минулими вихідними, а Дін Гендерсон взяв пенальті, але й гра була вже значно структурніша від новачка еліти і краще, ніж в першому турі. Зараз у Евертона простих суперників не буде навіть серед аутсайдерів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Евертон: Пікфорд — Холгейт, Коуді, Тарковскі, Паттерсон, Миколенко — Дукуре, Онана, МакНіл, Грей — Гордон

Ноттінгем: Гендерсон — МакКена, Воралл, Ніакате, Тоффоло, Вільямс — Мангаля, О'Брайн, Лінгард — Джонсон, Авонії

прогноз 0:1

КРІСТАЛ ПЕЛЕС — АСТОН ВІЛЛА

СУБОТА, 20 СЕРПНЯ, 17:00. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ

Досить цікавий поєдинок між двома цікавими командами з легендарними для англійського футболу тренерами. Астон Вілла, швидше за все, зіграє більш відкрито, а початковим планом Крістал Пелес будуть швидкі контратаки через фланги, особливо через Вілфріда Заха.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Крістал Пелес: Гуайта — Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Дукуре, Шлупп, Олісе, Езе, Заха — Едуар.

Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Мінгс, Конса, Кеш — Ремзі, Камара, МакГін, Буендія — Інгс, Воткінс

прогноз 2:2

ЛЕСТЕР — САУТГЕМПТОН

СУБОТА, 20 СЕРПНЯ, 17:00. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ

Лестер і Саутгемптон — дві команди, від яких цього сезону не чекаєш якихось сенсаційних високих результатів. Більше того, "святі", напевно, боротимуться за виживання, а Брендан Роджерс — думати, як утримати в команді лідерів на фоні відсутністі літніх трансферів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лестер: Ворд — Кастань, Фофана, Еванс, Джастін — Тілеманс, Ндіді, Дьюсбері-Голл — Меддісон, Барнс — Варді

Саутгемптон: Базуну — Салісу, Беднарек, Белла-Котчап, Дженепо, Вокер-Пітерс — Ромеу, Лавіа, Ворд-Проуз — Арібо, Армстронг

прогноз 1:1

ФУЛГЕМ — БРЕНТФОРД

СУБОТА, 20 СЕРПНЯ, 17:00. КРЕВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС

У цьому матчі очікуємо на відкриту гру, хоча Томас Франк цілком може дати Брентфорду установку зіграти другим номером, щоб у результаті скористатися далеко не кращою обороною Фулгема.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фулгем: Родак — Тете, Адарабіойо, Рім, Робінсон — Рід, Палінья, Кебано, Перейра, Кордова-Рід — Мітровіч

Брентфорд: Райа — Мі, Янссон, Роерслев, Генрі, Гікі — Єнсен, Норгард, Дасілва — Тоуні, Мбемо

прогноз 2:3

БОРНМУТ — АРСЕНАЛ

СУБОТА, 20 СЕРПНЯ, 19:30. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Виходячи з того, що ми бачили проти Лестера в минулому турі, на папері немає жодних передумов, що Борнмут стане проблемою для Арсеналу, який набрав шалений хід. Хоча не забуваємо, що "каноніри" раніше любили частенько створювати самі собі проблеми, тому не виключено, що явний фаворит віддасть один із таймів новачкові Прем'єр-ліги, а потім забере своє з типовим для себе "валідолом".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Борнмут: Траверс — Лерма, Мефам, Келлі, Сміт, Земура — Кук, Білінг, Таверньє, Крісті — Мур

Арсенал: Рамсдейл — Зінченко, Габріел, Саліба, Райс — Джака, Парті — Мартінеллі, Едегор, Сака — Жезус

прогноз 1:3

НЕДІЛЯ, 21 СЕРПНЯ, 16:00. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР

Цікавий поєдинок із погляду протистояння двох кардинально різних стилів та футбольних філософій. В останні кілька сезонів Брайтон радує комбінаційною та красивою грою, тоді як Вест Гем став зразком прямолінійної гри, націленої на довгі передачі за спини обороні суперника, контратаки та стандарти. Що виявиться сильнішим цього разу – передбачити важко, але якщо "молотобійцям" так само не везтиме, як проти Ноттінгема в минулому турі, то Брайтон такого точно не пробачить.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Зума, Джонсон, Крессвелл — Соучек, Райс, Форнальс — Боунн, Бенрахма — Скамакка

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Вебстер, Еступіньян, Марч — Кайседо, Мак Аллістер, Троссард, Гросс — Велбек