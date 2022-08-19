Клуб здійснив трансфер півзахисника.
Морган Гіббс-Вайт, Ноттінгем Форест
19 серпня 2022, 12:52
Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про придбання півзахисника Вулвергемптона Моргана Гіббса-Вайта.
Атакувальний півзахисник підписав п'ятирічний контракт з новачком англійської Прем'єр-ліги. Футболіст буде носити футболку з номером 10.
Сума трансферу молодого півзахисника склала 29,5 мільйона євро, але може дійти до 52 включаючи бонуси.
Гравець провів минулий сезон на правах оренди в Шеффілд Юнайтед, забивши 12 голів і віддавши 10 результативних передач у 37 матчах.