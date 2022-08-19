Англія

Бразилець поповнив склад манкуніанців.

Бразильський півзахисник Каземіро перебрався з Реала до Манчестер Юнайтед. Про це офіційно оголосила пресслужба "червоних дияволів".

Деталі угоди не розголошуються. Раніше повідомлялося, що сторони погодили чотирирічний контракт. Юнайтед заплатить за бразильця 60 мільйонів євро, ще 10 мільйонів "вершкові" отримають у вигляді бонусів.

Каземіро захищав кольори Реала з 2013 року. У складі вершкових він зіграв 336 матчів у всіх турнірах, забив 31 гол та віддав 29 результативних передач. З Реалом бразилець тричі вигравав чемпіонат Іспанії, Суперкубок країни, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. А також 5 разів ставав володарем трофея Ліги чемпіонів і один раз перемагав у Кубку Іспанії.