Англія

вуарієць близький до зміни клубної прописки.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї, ймовірно, змінить клубну прописку цього літа і вирушить до французької Ліги 1.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Марсель домовився з "червоними дияволами" щодо переходу 28-річного івуарійця на права оренди з правом викупу.

Тепер французькому клубу залишилося домовитися щодо умов особистого контракту із самим Баї, який особисто хоче перейти до Марселя.

Минулого сезону Ерік Баї провів за МЮ 7 матчів, у яких заробив одне попередження. Раніше з'являлася інформація, що сума викупу івуарійця у Юнайтед становитиме 10 мільйонів євро.