вуарієць близький до зміни клубної прописки.
Ерік Баї, getty images
20 серпня 2022, 14:59
Центральний захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї, ймовірно, змінить клубну прописку цього літа і вирушить до французької Ліги 1.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Марсель домовився з "червоними дияволами" щодо переходу 28-річного івуарійця на права оренди з правом викупу.
Тепер французькому клубу залишилося домовитися щодо умов особистого контракту із самим Баї, який особисто хоче перейти до Марселя.
Минулого сезону Ерік Баї провів за МЮ 7 матчів, у яких заробив одне попередження. Раніше з'являлася інформація, що сума викупу івуарійця у Юнайтед становитиме 10 мільйонів євро.