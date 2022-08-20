Франция

Французький клуб наближається до придбання захисника Манчестер Юнайтед.

Центральний захисник англійського Манчестер Юнайтед Ерік Баї свого часу переходив зі складу іспанського Вільярреала в якості потенційно потужного підсилення основного складу "Червоних дияволів", однак так і не зміг завоювати достатню прихильність збоку жодного з тренерських штабів від 2016 року.

Зрештою, його поточний контракт із клубом потрохи добігає до кінця (у 2024 році), а новий головний тренер команди Ерік тен Гаг так само не планує залучати 28-річного івуарійця до свого стартового складу.

Під час поточної трансферної кампанії багато клубів були зацікавлені в послугах цього виконавця.

Ньюкасл, Фулгем, Рома, Севілья, Монако — із усіх куточків Європи надходили відповідні пропозиції, проте схоже, що французький Марсель є наразі найвірогіднішим кандидатом на перемогу в цих перегонах.

За повідомленням французької преси, "провансальці" запропонували за Баї 10 млн євро в разі повноцінного переходу гравця, який стане можливим лише за умови того, що клуб кваліфікується до Ліги чемпіонів УЄФА на завершення його річної оренди в Лізі 1.

У минулому сезоні Ерік зіграв усього сім матчів.