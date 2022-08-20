Тоттенгем - Вулвергемптон, getty images
20 серпня 2022, 16:24
У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем приймав на своєму полі Вулвергемптон.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол у другому таймі.
Його автором після подачі з кутового став Гаррі Кейн, завдяки чому Тоттенгем набрав до свого активу три очки.
Тоттенгем — Вулвергемптон 1:0
Голи: Кейн, 64
Тоттенгем: Льоріс – Санчес, Дайєр, Девіс – Емерсон, Гейб'єрг, Бентанкур, Перішич (Сессеньон 76) – Кулусевскі (Біссума 86), Кейн, Сон (Рішарлісон 76)
Вулвергемптон: Са – Кілман, Коллінз, Хонні – Аїт-Нурі (Семеду 71), Моутіньйо (Дендокер 58), Невеш, Нуньєш, Нету (Траоре 71) – Гедеш (Хван 81), Поденсе (Хіменес 59)
Попередження: Гейб'єрг, Кейн – Аїт-Нурі, Коллінз