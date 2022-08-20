Англія

Французький центрбек не зіграє проти Саутгемптону.

Центральний захисник Лестера Веслі Фофана не зіграє у майбутньому матчі третього туру АПЛ проти Саутгемптона.

21-річний француз не потрапив у заявку своєї команди, при цьому про жодні проблеми зі здоров'ям у гравця не повідомлялося.

Зазначимо, що Фофана є головною ціллю лондонского Челсі на трансферному ринку. Повідомлялося, що з гравцем "сині" вже погодили умови контракту.

Матч Лестер – Саутгемптон відбудеться сьогодні, 20 серпня, о 17:00.