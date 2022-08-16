Англія

Французький захисник готовий до переходу до табору лондонців.

Челсі продовжує активно працювати над посиленням оборонної лінії поля в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, лондонці погодили контракт з захисником Лестера Веслі Фофана.

Однак Челсі поки що не може домовитися про суму компенсації для "лисів", які хочуть отримати величезну суму за свого гравця.

21-річний француз через важку травму гомілки невдало провів свій другий сезон в АПЛ, зігравши лише в 12 матчах (1 гол).

Нагадаємо, що Лестер не збирається продавати Веслі Фофана та жеймса Меддісона в одне трансферне вікно.