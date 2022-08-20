Англія

До вашої уваги результати трьох матчів третього туру чемпіонату Англії.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес упевнено розібрався з Астон Віллою.

Команда Патріка Вієйра повністю контролювала хід протистояння і завдала підопічним Стівена Джеррарда заслуженої поразки.

Крістал Пелес - Астон Вілла 3:1

Голи: Заха, 7, 58, Матета, 71 — Воткінс, 5

У минулому турі Брентфорд познущався над Манчестер Юнайтед, але новачок еліти Фулгем виявився для "бджіл" більш важким суперником.

У результативній перестрілці голами перемогу зрештою здобув Фулгем, який забив свїй третій переможний м'яч на 90-й хвилині. Героєм епізоду став Мітрович.

Фулгем — Брентфорд 3:2

Голи: Рід, 1, Пальїнья, 20, Мітрович, 90 — Норгорд, 44, Тоуні, 71

А ось за підсумками протистояння Лестера із Саутгемптоном "святі" здобули свою першу перемогу в поточному сезоні.

"Лисиці" поки що залишаються з одним набраним очком у трьох матчах.

Лестер — Саутгемптон 1:2

Голи: Меддісон, 54 — Джастін, 68 (АГ), Че Адамс, 84