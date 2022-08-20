Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Борнмут та лондонський Арсенал.

Протистояння поміж Борнмутом та лондонським Арсеналом продовжить широку програму третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Скотт Патрік, на тлі поразки від Манчестер Сіті (0:4), випустив у стартовому складі Сенесі в центрі трійки центральних захисників, тоді як Лерма піднявся до центру поля замість Кука, де також з'явились Біллінг та Земура. Пірсон зіграє під Муром разом із Таверньє.

Мікель Артета, після перемоги над Лестером (4:2), вирішив використати з перших хвилин той самий склад із Олександром Зінченком на лівому фланзі захисту.

Борнмут: Траверс — Мефам, Сенесі, Келлі — Сміт, Лерма, Біллінг, Земура — Таверньє, Пірсон — Мур.

Запасні: Нето, Стейсі, Гілл, Кук, Крісті, Маркондес, Дембеле, Лоу, Антоні.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Партей, Джака — Сака, Едегор, Мартінеллі — Габріел Жезус.

Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Томіясу, Сміт-Роу, Вієйра, Локонга, Ельнені, Нкетіа.



Гра Борнмут — Арсенал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.