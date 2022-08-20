Англія

Команда Мікеля Артета розпочала футбольний рік із трьох поспіль перемог.

Лондонський Арсенал на початку цього сезону має чи не унікальну можливість у виваженому темпі здобувати необхідні аж до моменту початку жовтня, коли зіграє принципове протистояння проти Тоттенгема. Це дає можливість команді Мікеля Артети поступово набирати оптимальні кондиції, а поруч із іншими зустрічами національної першості в "канонірів" стояла гостьова гра проти Борнмута в рамках третього туру англійської Прем’єр-ліги.

Команда Скотта Паркера, яка тільки-но повернулась до складу "елітного" дивізіону, вочевидь, ще не зовсім готова давати бій явним фаворитам у особистих зустрічах. На минулому тижні протистояння проти Манчестер Сіті завершилось для "вишень" чотирма пропущеними м’ячами, а в звітній грі колектив із графства Дорсет на узбережжі Ла-Маншу тільки продовжив невдалу серії зі швидкого пропущеного м’яча. Тиск ізбоку Арсеналу виглядав не таким уже й потужним, проте навіть цього вистачило для подолання захисту господарів.

Уже на п’ятій хвилині Едегору в центрі штрафного вдалось уразити спорожнілі, після сейву голкіпера пострілу Мартінеллі з лівого флангу, ворота, а майже через такий самий відтинок ігрового часу "каноніри" подвоїли перевагу завдяки зусиллям свого нового капітана, якому дбайливо зупинив простріл із правого флангу від Вайта Жезус. Надпотужний початок гри в подальшому команді Артети не було особливого сенсу розвивати в щось більше, оскільки суперники були шоковані й від уже побаченого на полі.

Борнмут провів дуже кволий перший тайм, підсумок якого можна підбити лише одним простим фактом — команда Паркера жодного(!) разу не торкалась м’яча всередині чужого штрафного. Ба більше – навіть спроб провести змістовні атаки на ворота Рамсдейла не було помітно з її боку. Голкіпер Арсенала на цьому тлі трохи засумував, тож після перерви кілька разів його дії ледь не призвели до пожежі в штрафному на тлі бажання англійця банально розім’ятись як слід.

Уже на початку другої половини гри розкішний постріл від Саліба в дальню дев’ятку на завершення скидання від Джаки з лівого кута воротарського додатково збільшив перевагу "канонірів", тож ніяких проблем із досягненням підсумкового успіху в них не виникло. Зінченко, напевно, радів ледь не більше за інших партнерів успіху французького захисника, і на цьому, напевно, із видовищними моментами матчу можна було б завершувати.

Габріель Жезус десь під завісу основного часу хотів збільшити лік власним голам за Арсенал, проте комбінація за участі нього, українського виконавця та Едегора завершилась лише потраплянням бразильця в положення "поза грою". Гості не соромились віддавати перевагу у володінні м’ячем суперникам, і вони навіть змогли зайти всередину чужих володінь на цьому тлі, однак зрештою на цьому команда Паркера й обмежилась.

У наступному турі Борнмут зіграє в гостях проти Ліверпуля, до цього навідавшись на гостьовий матч проти Норвіча в рамках Кубку англійської ліги, а лондонський Арсенал на власному полі проведе чергове лондонське дербі проти Фулгема.Борнмут —0:3Едегор, 5, 11, Саліба, 54Траверс — Мефам, Сенесі (Ентоні, 46), Келлі — Сміт, Лерма, Біллінг (Крісті, 65), Земура — Таверньє, Пірсон (Кук, 46) — Мур.Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 74), Саліба, Габріель, Зінченко — Партей, Джака (Локонга, 88) — Сака (Тірні, 88), Едегор (Сміт-Роу, 74), Мартінеллі (Нкетіа, 74) — Габріел Жезус.Попередження: Земура, Таверньє — Габріел Жезус