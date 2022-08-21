Англія

Завершилися два цікаві протистояння в рамках третього туру АПЛ-2022/23.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Челсі вирушив у гості до Лідс Юнайтед, де у статусі фаворита зазнав нищівної поразки.

Підопічні Джессі Марша ідеально виконали план на гру, реалізували свої моменти та не дозволили Челсі показати свою гру за рахунок свого неймовірного рівня пресингу та більш швидким прийняттям рішень.

Винагородою для гравців Лідса стала розгромна перемога над лондонським грандом із рахунком 3:0. Джессі Марш у цьому матчі без шансів виграв тактичку дуель з Томасом Тухелем.

Лідс Юнайтед — Челсі 3:0

Голи: Ааронсон, 33, Родріго, 37, Гаррісон, 69

Лідс Юнайтед: Мельє – Крістенсен, Кох, Льоренте, Стрейк – Рока (Форшоу 60), Адамс – Джеймс (Сіністерра 70), Ааронсон (Кліх 83), Гаррісон (Грінвуд 83) – Родріго (Гелхардт 83)

Челсі: Менді – Джеймс, Сілва, Кулібалі – Лофтус-Чік, Жоржіньо (Зієш 64), Маунт (Чілвелл 78), Галлахер (Пулішич 64), Кукурелья – Гавертц, Стерлінг (Аспїлікуета 87)

Попередження: Кулібалі, Стерлінг,

На 84-й хвилині Каліду Кулібалі (Челсі) отримав червону.

У паралельному матчі на нас чекала битва футбольних стилів між більш прямолінійним Вест Гемом та комбінаційним Брайтоном.

За відносно рівної гри та кількості створених моментів переможцями з цього протистояння в результаті вийшли підопічні Грема Поттера.

Гравці Брайтона реалізували два свої моменти та здобули перемогу з рахунком 2:0.

Вест Гем — Брайтон 0:2

Голи: Мак Аллістер, 22 (пен.), Троссар,66

Вест Гем: Фабіанські – Цоуфал (Джонсон 75), Зума, Керер, Крессвелл – Соучек, Райс – Боуен, Форнальс (Скамакка 62), Бенрахма (Лансіні 75) – Антоніо (Корне 74)

Брайтон: Санчес – Вебстер, Данк, Велтман – Троссар, Кайседо, Мак Аллістер, Марч – Лаллана (Еступіньян 63), Гросс – Велбек

Попередження: Керер, Крессвелл